Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:53 AM IST

    വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത്

    2024ൽ ​ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 389 കേ​സു​ക​ളാണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്
    വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത്
    ഒ​മാ​ന്റെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​ന​ാപ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും, വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. 2024ൽ ​ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 389 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​വ​യി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​​ളെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി വി​വ​ര കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025 സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ ഇ​യ​ർ​ബു​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 96 എ​ണ്ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. 2024ൽ ​ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്ന 1,854 റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 586 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി. 1,936 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 595 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത​വേ​ഗ​ം, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും, ക്ഷീ​ണം, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്, മ​ദ്യ​പി​ച്ചു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, മോ​ശം റോ​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടി​യി​ടി(806), സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​ക്ക​ൽ (338) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ം, അ​ശ്ര​ദ്ധ, മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം, ക്ഷീ​ണം, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്, ല​ഹ​രി, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 99 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    2023ൽ 80​ഉം 2022-ൽ 63 ​ഉം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തുമൂ​ലം സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ആ​ർ.​ഒ.​പി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം, കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന ക്യാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​താ​ഗ​തം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ വെ​ല്ല​ു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യ​ു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ള​രെ അ​ധി​കം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

