Madhyamam
    1 Dec 2025 10:25 AM IST
    date_range 1 Dec 2025 10:25 AM IST

    മസ്കത്ത് കലോത്സവം സമാപിച്ചു

    മസ്കത്ത് കലോത്സവം സമാപിച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സീ​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​സ്ക​ത്ത്

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    സീ​ബ്: മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സീ​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. സി​നി​മ- സീ​രി​യ​ൽ ന​ടി അ​മ്പി​ളി ദേ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​പ്പ​തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ജ​യ ആ​ന​ന്ദ്, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഷീ​ബ രാ​ജേ​ഷ്, ബി​ജു സേ​വ്യ​ർ, മ​ഞ്ജു വി. ​നാ​യ​ർ, ശ്രു​തി ജ​യ​ൻ, ദീ​പ ക​ർ​ത്ത, രാ​ജേ​ഷ് വി​ജ​യ്, അ​ഖി​ല ആ​ന​ന്ദ്, പ്രീ​ത വാ​ര്യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ. ​ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ദ് അ​ൽ അ​മ​റി​യും ന​ടി അ​മ്പി​ളി ദേ​വി​യും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ ക​ലാ​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ക​ലാ​തി​ല​കം, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗി​രി​ന​ന്ദ ഷാ​ജി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദി​യ ആ​ർ. നാ​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ദ്ര​ന​ന്ദ പ​ത്മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​തി​ല​കം നേ​ടി.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​യ​ൻ സ​ന്ദേ​ഷ്, വാ​സു​ദേ​വ് ജി​നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ന്തി​ക സ​നി​ത സു​ധീ​ർ ക​ലാ​തി​ല​ക​പ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

