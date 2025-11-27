Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Nov 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    27 Nov 2025 1:36 PM IST

    മസ്കത്ത് കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം

    സീ​ബി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം

    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: സീബിലെ മസ്കത്ത് കലാ സാംസ്‌കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘മസ്കത്ത് കലോത്സവം’ ആരംഭിച്ചു. വിധികർത്താക്കളോടൊപ്പം സിനിമ-സീരിയൽ താരവും മുൻ കലാതിലകവുമായ അമ്പിളി ദേവി കലോത്സവത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു.

    മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം കലാമത്സരങ്ങൾ മൂന്ന് വേദികളിലായി നടക്കും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ മത്സര ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് മസ്കത്ത് കലോത്സവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുവരെ സമ്മാനം നൽകും. കൂടാതെ കലാതിലകം, കലാപ്രതിഭ പട്ടവും നൽകും.

    News Summary - Muscat Arts Festival begins
