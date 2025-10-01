Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:31 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി 2025; ഗ​താ​ഗ​ത സ​ര്‍വേ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​aലി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ‘ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    ന​ട​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര ഗ​താ​ഗ​ത സ​ര്‍വേ​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​റ് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക്, മൊ​ബി​ലി​റ്റി ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    54 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ട്രാ​ഫി​ക് ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്, 88 ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ച​ല​ന ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്, 21 ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് ടേ​ണി​ങ് ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ യാ​ത്ര സ​മ​യ​ങ്ങ​ളും തി​ര​ക്കും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി യാ​ത്ര സ​മ​യ സ​ർ​വേ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    കൂ​ടാ​തെ, ഒ​റി​ജി​ന്‍ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ന്‍ യാ​ത്ര സ​ര്‍വേ​ക​ള്‍ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം പേ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 17 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്തി. പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൊ​തു പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സ​ര്‍വേ​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി.

    ഭാ​വി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന, റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യെ കു​റി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഫീ​ല്‍ഡ് ഡേ​റ്റ​യാ​ണ് സ​ര്‍വേ​യി​ലൂ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡ്രോ​ണ്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന, റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യെ കു​റി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഫീ​ൽ​ഡ് ഡേ​റ്റ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്.

