Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:36 AM IST

    ലോ​ക സെ​യി​ലി​ങ് ഇ​ൻ​ക്ലൂ​ഷ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് മു​സ​ന്ന ഒ​രു​ങ്ങി

    ലോ​ക സെ​യി​ലി​ങ് ഇ​ൻ​ക്ലൂ​ഷ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് മു​സ​ന്ന ഒ​രു​ങ്ങി
    മു​സ​ന്ന: ആ​ദ്യ ലോ​ക സെ​യി​ലി​ങ് ഇ​ൻ​ക്ലൂ​ഷ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മു​സ​ന്ന സെ​യി​ലി​ങ് സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 33 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 150 ല​ധി​കം താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സെ​യ്ൽ ഫ്രീ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ ആ​റു​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ആ​ർ.​എ​സ് വെ​ഞ്ച​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഒ​മാ​നി ടീ​മു​ക​ളും ഹാ​ൻ​സാ 303 വ​ൺ-​പേ​ഴ്സ​ൺ ഇ​ൻ​ക്ലൂ​സീ​വ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കും.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം യു.​എ​ന്നി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗ​പ​രി​മി​ത ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ ടൂ​റി​സം-​കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

