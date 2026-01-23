Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:11 AM IST

    ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്ന് മു​സ​ന്ദം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ൽ പ്ര​ദേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വ​ജാ​ല വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​ണ് മു​സ​ന്ദ​മിനെ ഡൈ​വി​ങ് പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്ന് മു​സ​ന്ദം
    cancel
    camera_alt

    മു​സ​ന്ദം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച

    ഖ​സ​ബ്: മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി മു​സ​ന്ദം ഡി​സ്ക​വ​റി ഡൈ​വി​ങ് സെ​ന്റ​ർ. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി സം​രം​ഭ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ലു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്റെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഡൈ​വി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ ബ​ദ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷെ​ഹി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നീ​ല​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ധി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഡൈ​വി​ങ്ങി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഖ​സ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ർ​മ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് ഡൈ​വി​ങ്ങി​ലെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഡൈ​വി​ങ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് (പി.​എ.​ഡി.​ഐ) ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടി 2015ൽ ​സ്വ​ന്തം കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​വ​ശ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ൽ പ്ര​ദേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വ​ജാ​ല വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​ണ് മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​നി​ര​ക​ളും ക​ട​ലും ചേ​ർ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​പൂ​ർ​വ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ 30ല​ധി​കം ഡൈ​വി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന യാ​ത്ര​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ഡി​സ്ക​വ​ർ സ്‌​കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ്‌​നോ​ർ​ക്ക​ലി​ങ് യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സെ​ന്റ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത സ​ങ്കേ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​ൽ​തീ​ര ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ‘മു​സ​ന്ദം ഡൈ​വി​ങ് ടീം’ ​എ​ന്ന സം​ഘം സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര​കാ​യി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ബൂ​ട്ട് ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫ് ബോ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഒ​മാ​ൻ ക​മ്പ​നി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം.

    മു​സ​ന്ദ​മിൽ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മു​സ​ന്ദം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡൈ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ഠ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡൈ​വി​ങ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മു​സ​ന്ദം മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:musandamOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Musandam, who is passionate about conveying the beauty of the deep sea to visitors
    Similar News
    Next Story
    X