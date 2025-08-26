Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:33 PM IST

    മു​സ​ന്ദം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡൈ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഖ​സ​ബി​ൽ തു​ട​ക്കം

    Musandam International Diving Festival begins in Khasab
    മു​സ​ന്ദം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡൈ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഖ​സ​ബി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    ഖ​സ​ബ്: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​സ​ന്ദം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡൈ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഖ​സ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലും പു​റ​ത്തും നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡൈ​വ​ർ​മാ​രാ​ണ് പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക, സ​മു​ദ്ര ആ​സ്തി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡൈ​വ​ർ​മാ​ർ മു​ത​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​തം പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ​വാ​ട്ട​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം, ഖോ​ർ ഖ​ദ​യി​ലെ ശാ​ന്ത​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​യാ​ക്കി​ങ്, ഫ്രീ ​ഡൈ​വി​ങ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഡൈ​വി​ങ്ങി​ലും അ​ണ്ട​ർ​വാ​ട്ട​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യി​ലും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ചാ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കും. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മു​സ​ന്ദം ക​ട​ലി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഡൈ​വ്, പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ, പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ഡൈ​വി​ങ് സാ​ഹ​സി​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    TAGS:musandamGulf Newsdiving festivalKhasab
    News Summary - Musandam International Diving Festival begins in Khasab
