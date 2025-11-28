Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 28 Nov 2025 10:31 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 10:31 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ത ക​വ​ചം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    വ​ർ​ഷം​തോ​റും 15 മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ഹ​രി​ത ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ത ക​വ​ചം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
     മ​സ്ക​ത്ത് അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ കൊ​ടി​മ​ര​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി വേ​ള​യി​ൽ മ​​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഹ​രി​ത ക​വ​ച​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചും മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​ന്റെ ഹ​രി​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി നീ​ങ്ങു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഹ​രി​ത ക​വ​ചം വ​ർ​ഷം​തോ​റും 15 മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ആ​റു​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ളു​മാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2024-25 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം 20 പാ​ർ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ നി​ർ​മാ​ണ​പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം എ​ട്ടു പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മ​റ്റ് എ​ട്ട് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യേ​ക്കും. ഇ​തി​ന​കം പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 170 ക​ട​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മോ​ഡ​ലി​ലാ​ണ് മി​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് റ​സ്റ്റ​റ​ന്റ്, ക​ഫേ, പ്ലേ ​ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ വ​ര​ണ്ട മ​ണ്ണി​ൽ ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ച്ച​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ കാ​ലം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.

    gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Municipality to increase green belt in Moscow
