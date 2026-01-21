പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാമ്പയിൻtext_fields
സുഹാർ: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ കാമ്പയിനുമായി വടക്കൻ ബാതിന മുനിസിപ്പാലിറ്റി. നിശ്ചിത ഇടങ്ങളിലല്ലതെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്കും പൊതുസുരക്ഷക്കും ഗുരുതര ഭീഷണിയാണെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പൗരന്മാരും താമസക്കാരും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്ത്വബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ പരിസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ശുചിത്വത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ദീർഘകാല ആരോഗ്യ-സുരക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഗവർണറേറ്റിന്റെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
