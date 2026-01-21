Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    21 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:15 PM IST

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ
    സു​ഹാ​ർ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ല​തെ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വ​ബോ​ധത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ശു​ചി​ത്വ​ത്തോ​ടെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    newsmunicipalitygulfpublic places
