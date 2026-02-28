Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനടപ്പുവർഷത്തെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:05 AM IST

    നടപ്പുവർഷത്തെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    മന്ത്രിയും മസ്‌കത്ത് ഗവർണറുമായ സയ്യിദ് ബിലാറബ് ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
    നടപ്പുവർഷത്തെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം
    cancel
    camera_alt

    മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽനിന്ന്

    മസ്‌കത്ത്: നടപ്പുവർഷത്തെ പ്രവർത്തനപദ്ധതിക്ക് മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. യോഗത്തിൽ മന്ത്രിയും മസ്‌കത്ത് ഗവർണറുമായ സയ്യിദ് ബിലാറബ് ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥാപനങ്ങളടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഏകീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫീൽഡ് ആശയവിനിമയം, വിവിധ വിലായത്തുകളുടെ മുൻഗണന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസന പദ്ധതി നിരീക്ഷണം, മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി വികസനം, പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

    സയ്യിദ് ബിലാറബ് ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ്


    വികസന പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം, പരിശീലന പരിപാടികളിലൂടെ വകുപ്പുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ശേഷിവികസനവും ഉയർത്താനുള്ള ഇടപെടലുകളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsMunicipal CouncilapprovesWork Plan
    News Summary - Municipal Council approves current year's work plan
    Similar News
    Next Story
    X