    Oman
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:44 AM IST

    മു​ഹ​ബ്ബ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ഹ​ബ്ബ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ്

    Listen to this Article

    ബ​ര്‍ക: തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ര്‍ക മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​ല്‍ ഫ​ലാ​ഹി​ന്റെ​യും ബ​ര്‍ക ഐ ​സി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ല്‍ ഫ​വാ​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ മ​ഹ​ബ്ബ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​സ​ന്ന റീ​ജി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി കാ​ളാ​ട് കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി ​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്വ​ദ​ര്‍ മു​അ​ല്ലിം ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ന്‍ ല​ത്വീ​ഫി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ​യ്യി​ദ് അ​ലി ബു​ഖാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ന​രി​ക്കോ​ട്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ സ​അ​ദി കു​പ്പാ​ടി​ത്ത​റ, ഷ​മീ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി പ​ഞ്ചി​ക്ക​ല്‍, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍ ച​ള​വ​റ, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്ലി​യാ​ര്‍ കാ​പ്പാ​ട്, സു​നീ​ര്‍ ഫൈ​സി, ഐ ​സി എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റാ​സി​ഖ് ഹാ​ജി, റ​ഫീ​ഖ് ധ​ര്‍മ്മ​ടം, നി​ഷാ​ദ് ഗു​ബ്ര, ജാ​ഫ​ര്‍ ഓ​ട​ത്തോ​ട്, ന​ജ്മു സാ​ഖി​ബ്, ആ​മി​ര്‍ അ​ഹ്‌​സ​നി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, എ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വ​ട​ക​ര, ഇ​ക്ബാ​ല്‍ മാ​ഗ്ലൂ​ര്‍, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ ഹാ​ജി വേ​ങ്ങ​ര, നി​സാ​ര്‍ ഹാ​ജി ചാ​ല, ഷ​ഫീ​ഖ് നൂ​ര്‍ ബ​ര്‍ക, അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ജീ​ദ് പ​രൂ​ര്‍, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ എ​ച്ചി​ക്ക​ല്‍, ഫാ​രി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ര്‍ഷാ​ദ് മു​ക്കോ​ളി, നി​സാം ക​തി​രൂ​ര്‍, അ​ന്‍വ​ര്‍ ക​രു​ളാ​യി, സ​ലാം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഖ​ലീ​ല്‍ നാ​ട്ടി​ക (കെ.​എം.​സി.​സി), ഹ​നീ​ഫ ഹാ​ജി പോ​പ്പു​ല​ര്‍, അ​ബ്ബാ​സ് സൈ​ഫ് ലൈ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​ഡ് നൈ​റ്റ് ബ്ലൂം, ​ഹാ​ദി​യ ഫെ​സ്റ്റ്, യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ്, ന​ബി​ദി​ന റാ​ലി, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ ക്വി​സ്, മ​ദീ​ന ഗാ​ല​റി, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‌​ലി​സു​ക​ള്‍, ന​ബി സ്‌​നേ​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഇ​ശ​ല്‍ വി​രു​ന്ന്, ദ​ഫ്, അ​റ​ബ​ന, ഫ്‌​ല​വ​ര്‍ ഷോ, ​ബു​ര്‍ദ, ഖ​വാ​ലി, ന​അ​ത് ശ​രീ​ഫ്, സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Muhabba Conference concludes
