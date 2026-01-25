Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    25 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 12:15 PM IST

    ‘എം.​ടി: കാ​ല​വും ക​ട​ന്ന്’ കേ​ര​ളാ​വി​ങ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ​വും

    ‘എം.​ടി: കാ​ല​വും ക​ട​ന്ന്’ കേ​ര​ളാ​വി​ങ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ​വും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ങ് ‘എം ​ടി: കാ​ല​വും ക​ട​ന്ന്’ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ അ​തി​കാ​യ​ൻ എം.​ടി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ങ് ‘എം ​ടി: കാ​ല​വും ക​ട​ന്ന്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള വി​ങ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എം.​ടി​യു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ-​സി​നി​മ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ എം.​ടി പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ സാ​ഹി​ത്യ- സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച.

    ലി​ജി​ന ഇ​രി​ങ്ങ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ശി​വ​ൻ, ഹാ​റൂ​ൺ റ​ഷീ​ദ്, പ്ര​സീ​ത, ഷി​ബു ആ​റ​ങ്ങാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ജീ​വ് മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​നാ​ശീ​ല​ത്തെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ബോ​ധ​ത്തെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എം.​ടി​യു​ടെ ര​ച​ന​ക​ൾ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച കേ​ര​ള വി​ങ് കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കീ​രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ത്ത് തെ​ക്കേ​ട​വ​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു . സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഞ്ജ​ലി ബി​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മ​ജീ​ദ്, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി​ജ​യ​ൻ കെ.​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
