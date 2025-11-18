Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:32 AM IST

    എം.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ-​നാ​ല് സ​മാ​പി​ച്ചു

    എം.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ-​നാ​ല് സ​മാ​പി​ച്ചു
    മസ്‌​ക​ത്ത് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ നാ​ലി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ല​യ​ൺ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ നാ​ലി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഒ​യാ​സി​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റെ​ബ​ൽ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ത്രീ​സീ​സി​നെ 32 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ല​യ​ൺ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. മ​നോ​ഹ​ർ സി​ങ് (58), അ​ർ​ജു​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ (53), ലി​ഥ​ൻ എ​ച്ച്.​ഡി (43) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ല​യ​ൺ​സ് 16 ഓ​വ​റി​ൽ 215 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. സാ​ഹി​ദ് (48), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ (42) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ത്രീ​സീ​സ് 183 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    ല​യ​ൺ​സി​നാ​യി ലി​ഥ​ൻ എ​ച്ച്‌.​ഡി നാ​ലും ശ​ര​വ​ണ​കു​മാ​ർ മൂ​ന്നും വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സ്: ലി​ഥ​ൻ (ല​യ​ൺ​സ്), ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ: ഇ​സ്തി​യാ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ്), ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ: മു​നാ​ഫ് റ​ഫീ​ഖ് (യു​നൈ​റ്റ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Oman Newscricket tournamentgulf news malayalam
    News Summary - MPL Season 4 concludes
