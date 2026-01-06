Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദോഫാറിൽ കൊതുക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:19 AM IST

    ദോഫാറിൽ കൊതുക് നിയന്ത്രണം; സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​ഡി​സ് കൊ​തു​കി​നെ​തി​രെ ജൈ​വ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു
    ദോഫാറിൽ കൊതുക് നിയന്ത്രണം; സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    സലാല: ദോ​ഫാ​റി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൊ​തു​ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മോ​ഹ്സ​ൻ അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2025ലെ ​ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​പു​ല​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൊ​തു​ക് ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കീ​ട​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഈ​ഡി​സ് കൊ​തു​കി​നെ​തി​രെ ജൈ​വ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്ര കീ​ട​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, കൊ​തു​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു

    പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mosquitosteering committeemosquito control
    News Summary - Mosquito control in Dhofar; Steering Committee meets
    Similar News
    Next Story
    X