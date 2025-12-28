Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    date_range 28 Dec 2025 10:46 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 10:46 AM IST

    മോസ്കോ-സലാല സീസണൽ സർവിസിന് തുടക്കം

    മോസ്കോ-സലാല സീസണൽ സർവിസിന് തുടക്കം
    സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്ത​ലെ​ത്തി​യ റ​ഷ്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: റ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​നം സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ മോ​സ്കോ -സ​ലാ​ല സീ​സ​ണ​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് പു​തി​യ റൂ​ട്ടി​ൽ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ന​ട​ത്തു​ക. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ശീ​ത​കാ​ല സീ​സ​ണി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ മാ​ത്രം റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നാ​യി 7,000ല​ധി​കം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    News Summary - Moscow-Salalah seasonal service begins
