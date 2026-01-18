Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    2005ൽ ​മ​ുവ​ാസ​ല​ാത്ത് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ പേ​ർ

    2005ൽ ​മ​ുവ​ാസ​ല​ാത്ത് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ പേ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: പൊ​തു ബ​സ് സ​ർ​വി​സാ​യ മ​ുവാ​സ​ലാ​ത്ത് 2025ൽ 50 ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 12 ബ​സ് റൂ​ട്ടു​ക​ളും സ​ലാ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളും മ​ുവ​ാസ​ല​ാത്ത് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​സ്‍വ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, ഐ.​വി.​എം.​എ​സ് ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം, സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രുക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റം (ഐ.​ടി.​എ​സ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് മ​ുവ​ാസ​ല​ാത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​ർ.​ഐ​ഫ്.​ഐ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി​റ്റി, ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി, ഫെ​റി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യാ​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഐ.​ടി.​എ​സ് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    2025ലെ ​മ​സ്ക​ത്ത് ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് പ​ഠ​ന പ്ര​കാ​രം, ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ദി​നം​പ്ര​തി യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ 97 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​തി​ൽ 71.9 ശ​ത​മാ​ന​വും ഒ​റ്റ​യാ​ൾ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചും അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ നി​ല​വി​ലെ പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​യെ കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

