Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 12:28 PM IST

    ‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 8,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ മോ​ചി​ത​രാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 8,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ മോ​ചി​ത​രാ​യി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ല​ല്ല​തെ ത​ട​വി​ലാ​വു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി മൂ​ലം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത ത​ട​വു​കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി ലോ​യേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’​യു​ടെ കാ​മ്പ​യി​ന​ല​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 8,000 ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ മോ​ചി​ത​രാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്ക്. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ 13ആം ​പ​തി​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങിാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. 12ആം ​പ​തി​പ്പി​ൽ മാ​ത്രം 1,088 പേ​ർ മോ​ചി​ത​രാ​യി.

    പ​ദ്ധ​തി രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി ഒ​മാ​നി ലോ​യേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ റു​ബൈ പ​റ​ഞ്ഞു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യോ​ടു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ദാ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ റു​ബൈ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വാ​ണി​ജ്യ, സി​വി​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ, ശ​രീ​അ​ത്ത് കേ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ത​ട​വി​ലാ​യ​തോ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ട് ഉ​ള്ള​തോ ആ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്ക​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ തു​ക 2,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ക​വി​യ​രു​ത് എ​ന്ന​തും മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന​തും നി​ബ​ന്ധ​ന​യാ​ണ്. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ദ ​ജു​ഡീ​ഷ​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2012ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഫ​ക് കു​ര്ബ’ സം​രം​ഭം ഇ​തു​വ​രെ 8,198ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - More than 8,000 people have been freed so far through the 'Fak Kurba' campaign
    Similar News
    Next Story
    X