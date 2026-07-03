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    Oman
    Posted On
    date_range 3 July 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 7:08 AM IST

    ഒമാൻ ​കാരുണ്യത്താൽ കൈകോർത്തു; രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി സമാഹരിച്ചത് 37 കോടിയിലേറെ !

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    മാനവികതയുടെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും ഉദാത്ത മാതൃക തീർത്ത് ഒമാനി ജനത
    oman
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    മസ്കത്ത്: ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രണ്ട് ഒമാനി കുട്ടികളുടെ ചികിത്സക്കായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ ധനസമാഹരണ യജ്ഞം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അഹമ്മദ് അൽ അജ്മി, സാലിം അൽ ഷീദി എന്നീ രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഒമാനിലെ പ്രവാസികളും സ്വദേശികളും ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളും കൈകോർത്തപ്പോൾ സമാഹരിക്കാനായത് 1.5 മില്യണിലധികം ഒമാനി റിയാലാണ്. ഏകദേശം 37 കോടിയിലേറെ രൂപ ! ക്രുണയുടെ കരങ്ങൾ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ തുക വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ സമാഹരിക്കാനായി.

    ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഷെയ്ഖ് സാലിം മുസ്തഹിൽ അൽ മഷാനി നൽകിയ 4,05,000 റിയാലിന്റെ വൻ സംഭാവനയാണ് ഈ ദൗത്യം വേഗത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. സാലിം അൽ ഷീദിയുടെ ചികിത്സക്കായി ആവശ്യമായിരുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഒറ്റയടിക്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തുകൈമാറി. സമുഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഷെയ്ഖ് സാലിമിന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിറയുക

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    TAGS:muscutgulfnewsOman
    News Summary - Oman joins hands in compassion; more than37 crore raised for the treatment of two children!
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