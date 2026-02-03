Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Feb 2026 9:18 AM IST
    date_range 3 Feb 2026 9:18 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 3,600ല​ധി​കം ബാ​ല​പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ൾ

    കു​ട്ടി​ക​ളെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​ 106 കേ​സു​ക​ൾ
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 3,600ല​ധി​കം ബാ​ല​പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ൾ
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ബാ​ല​പീ​ഡ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 3,600ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ലൈം​ഗി​ക ശ​ല്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 1,245 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 1,212 കേ​സു​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ വ​ഴി​തെ​റ്റ​ലി​ലേ​ക്കോ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 846 കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 106 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഭി​ക്ഷാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തോ ആ​യ 68 കേ​സു​ക​ളും, സ്വ​ന്തം പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള 18 വ​യ​സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 51 കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ശ്ലീ​ല ഉ​ള്ള​ട​ക്കം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച 30 കേ​സു​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം ലം​ഘി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 24 കേ​സു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച 27 കേ​സു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

