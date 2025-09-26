Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Sept 2025 12:01 PM IST
    ഈ ​വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത് 1800 ല​ധി​കം ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ​രാ​തി​ക​ൾ

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​ത് 24,500 റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം വ​രെ സി.​പി.​എ 1851 ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ​രാ​തി​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് 1637 കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സ്ലി​മ്മി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഹെ​ർ​ബ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ളും, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​വി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി സി.​പി.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 24,500 റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ‌ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

