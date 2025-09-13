Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 1:48 PM IST

    10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ; ‘ലോ​ക’​ഹി​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഖ​രീ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    visitors
    cancel
    camera_alt

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജൂ​ൺ 21നും ​ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​യി മൊ​ത്തം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 1,027,255 ആ​യി. 2024 ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1,006,635 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് 71.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 7,34,225 ആ​യി. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ആ​കെ 1,79,246 ഉം ​മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 113,784 ഉം ​ആ​ണ്. 2,51,064 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​വും 7,76,191 പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും ദോ​ഫാ​റി​ൽ എ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ര​മാ​ർ​ഗം എ​ത്തി​യ​വ​രു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 1.3 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​നും 31നും ​ഇ​ട​യി​ൽ 5, 85,155 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21ന് ​ആ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സീ​സ​ണ്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്തീ​ൻ സ്‌​ക്വ​യ​ർ, അ​ൽ സാ​ദ ഏ​രി​യ, ഔ​ഖാ​ദ് പാ​ർ​ക്ക്, ഇ​ത്തീ​ൻ പ്ലെ​യി​ൻ, സ​ലാ​ല പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​സ​ണി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsvisitorsKharif season
    News Summary - More than 1 million visitors; Kharif to 'Loka' hit
    Similar News
    Next Story
    X