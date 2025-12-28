Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:40 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​രി​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​റ്റം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​സ​ന്ദ​മി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും മ​ഴ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ അ​റി​യി​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​കാം. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 10 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രും. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ദി​ക​ളി​ലും ചെ​റു​ന​ദി​ക​ളി​ലും വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​കാം. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​കാ​ശം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ശ​മ​ന്നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും തു​ട​രും. ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ടി​വും ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.

    പ്ര​ള​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഡി​സം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മു​സ​ന്ദം മേ​ഖ​ല​യി​ലും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RaingulfnewsOman
    News Summary - More rain likely in Oman
    Similar News
    Next Story
    X