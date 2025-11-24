Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightധാ​ർ​മി​ക​ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:34 AM IST

    ധാ​ർ​മി​ക​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു -ദ​അ​്വ സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ധാ​ർ​മി​ക​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു -ദ​അ​്വ സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സെ​ന്റ്‌ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ഡ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വു​വും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ധാ​ർ​മി​ക​ത മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദ​അ്​വ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ വി​ള​നി​ല​മാ​യി മാ​ന​വി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ വി​ശു​ദ്ധി നേ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​തൃ​പ്ത​മാ​യ ഒ​രു കു​ടും​ബാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ​ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ​അ​്വ സ​മ്മേ​ള​ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ലത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ‘ധാ​ർ​മി​ക കു​ടും​ബം’, ‘ജീ​വി​തം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക’ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ഹി​ക​മി, അ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ, വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​യാ​സ് വ​യ​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ഞ്ജാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ഇ​ഹ്‌​ജാ​സ് ബി​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, റി​ൻ​ഷി​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ, അ​ന​സ് പൊ​ന്നാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ഫീ​ദ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ മ​സ്ക​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സീ​ന റൂ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റു​ബീ​ന സോ​ഹാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ക്കി​റ ലി​വ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​വും ബാ​ല​സ​മ്മ​ള​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Morality ensures unity and stability in society - Da'wah Conference
    Similar News
    Next Story
    X