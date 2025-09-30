Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഎം.​ഒ.​ആ​ർ മ​ല​യാ​ളി...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:10 PM IST

    എം.​ഒ.​ആ​ർ മ​ല​യാ​ളി വി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഒ.​ആ​ർ മ​ല​യാ​ളി വി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് ഒ​യാ​സി​സ് റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് (എം.​ഒ.​ആ​ർ) മ​ല​യാ​ളി വി​ങ്ങി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഒ​യാ​സി​സ് റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് (എം.​ഒ.​ആ​ർ) മ​ല​യാ​ളി വി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇം​പീ​രി​യ​ൽ കി​ച്ച​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. മേ​ളം മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടും താ​ല​പ്പൊ​ലി​യോ​ടും​കൂ​ടി മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റ് വി​ള​ക്ക് തെ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    എം.​ഒ.​ആ​ർ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി​യും വി​വി​ധ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ നൃ​ത്ത​വും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ലും വേ​ദി സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ഡി​ജേ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - M.O.R. Malayali Wing Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X