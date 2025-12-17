Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:53 AM IST

    മോദിയുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന് ഒമാനിൽ സമാപനമാവും

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ത്യോ​പ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ വ​ര​വ്
    മോദിയുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന് ഒമാനിൽ സമാപനമാവും
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നു പു​റ​മെ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ത്യോ​പ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യു​ട ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. മു​ന്നൂ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    2018ൽ ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മോ​ദി റാ​മ​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഈ ​യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മോ​ദി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​ത്യോ​പ്യ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ​ഞ്ച​സാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ൽ​കി​യ വി​ക​സ​ന വാ​യ്പ​ക​ൾ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ, 2018ലെ ​മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​രോ​ധ, വ്യാ​പാ​ര, സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ദു​കം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

