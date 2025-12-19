Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 19 Dec 2025 1:54 PM IST
    date_range 19 Dec 2025 1:54 PM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മൊ​ഴി​ഞ്ഞ് മോ​ദി

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മൊ​ഴി​ഞ്ഞ് മോ​ദി
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി

    ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ​പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ 20ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ദ​സ്സ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ആ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് വ​വേ​റ്റ​ത്.

    ഇ​വി​ടെ ഇ​ഷ്ടം​പോ​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ഹി​ന്ദി​യി​ൽ മോ​ദി പ്ര​സം​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘സു​ഖ​മാ​ണോ?’ എ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ സ​ദ​സ്സി​നോ​ട് ആ​രാ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ര​വ​വും നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​യും. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ത​മി​ഴ​രും തെ​ലു​ങ്ക​രും ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രും നി​ര​വ​ധി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മി​നി ഇ​ന്ത്യ​യെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ‘മൈ​ത്രി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘മൈ​ത്രി’ എ​ന്ന​ത് സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. M- Maritime Heritage (സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം), A- Aspiration (ആ​ഗ്ര​ഹം), I- Innovation (ന​വീ​ക​ര​ണം), T- Trust and Technology (വി​ശ്വാ​സ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും), R- Respect (പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം), I- Inclusive Growth (സ​മ​വാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച) എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബ​ന്ധം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത ഭാ​വി​യു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​തും സ​ജീ​വ​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​റ്റു​ക​ൾ ത​ന്നെ ഈ ​വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മോ​ദി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ​മാ​നി​ൽ 6.75 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ഒ​മാ​നെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വീ​ടാ​യി ക​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ര​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത്, സൂ​ർ, സ​ലാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പൂ​ർ​വി​ക​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ച​രി​ത്ര​വും മോ​ദി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ‘നോ ​ഇ​ന്ത്യ ക്വി​സ്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 6,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ 50 വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്ക​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി​ദാ​നം ചെ​യ്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും മോ​ദി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

