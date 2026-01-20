Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:40 PM IST

    മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ് ‘ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ’ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ് ‘ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ’ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ് 'ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ' ​ലോ​ഞ്ചി​ങ് വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ന്‍നി​ര ധ​ന​വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ് 'ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ' ​ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ടെ​ക് മ​ഹീ​ന്ദ്ര​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ ക​മ്പ​നി​യാ​യ കോം ​വി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ‘ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ’ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​താ​ര്യ​വും ല​ളി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ ​എ​ന്ന് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് സു​ലൈ​മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ മാ​ലി​ക് അ​ല്‍ ഖ​ലീ​ലി വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വ​ഴി ഒ​മാ​നി​ന് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യും. 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ വ​ഴി നേ​രി​ട്ടും ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ണി ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ വ​ഴി​യും പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നും അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ബി​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ല്ലാ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി പേ​മെ​ന്റു​ക​ളും ന​ട​ത്താം. ഇ​തി​ന് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മി​ല്ല എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    വാ​ണി​ജ്യ, ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക്യൂ ​ആ​ര്‍ വ​ഴി പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും 'ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പേ’​യി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക്രെ​ഡി​റ്റ് /ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന​തും ആ​പ്പി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ 11 ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന 56 ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ല്‍പ് ഡെ​സ്‌​കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്‍, സു​ല്‍ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി പെ​മെ​ന്റ് സ​ര്‍വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡ​ര്‍ (പി.​എ​സ്.​പി) ലൈ​സ​ന്‍സ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​നാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കെ.​എ​സ് സു​ബ്ര​മ​ണ്യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സോ​നം ദോ​ര്‍ജെ, കോം​വി​വ ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ രാ​ജേ​ഷ് ച​ന്ദി​ര​മ​ണി, ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ഡ്വ. ആ​ര്‍ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍, ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ശൈ​ഖ് അ​സാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ മാ​ലി​ക് അ​ല്‍ ഖ​ലീ​ലി, ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ലി​ക് അ​ല്‍ ഖ​ലീ​ലി, രോ​ഹി​ത് നാ​യ​ര്‍, സി​മ്ര​ന്‍ജി​ത് സി​ങ്, കിം​ഗ്ശു​ക് ദേ​ബ​നാ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും കൊം ​വി​വ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ രാ​ജേ​ഷ് ഫോ​ണ്ടെ​ക​ര്‍, സാ​ദി​ഖ് പാ​ഷ, നി​തി​ന്‍ വ്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

