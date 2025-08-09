Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:20 AM IST

    ഖ​രീ​ഫ് സീസൺ; റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ഖ​രീ​ഫ് സീസൺ; റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദോ​ഫാ​റി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​യാ​ത്ര പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന റോ​ഡ് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ബ​ദ​ലു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ്പി​ന്റെ​യും മ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​കും പ​ല​രും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ദൂ​രം കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ​അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഇ​ര​ട്ട​പാ​ത​യാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ റോ​ഡ് (ആ​ദം-​ഹൈ​മ-​തും​റൈ​ത്ത) വ​ഴി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​പാ​ത​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ഫീ​ത്, റൂ​ബൂ​ഉ​ൽ ഖാ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഖ​രീ​ഫ് വേ​ള​യി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്രാ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsroad safetygulf newsKharif season
