Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:12 AM IST

    റ​സ്റ്റാറ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ടൂ​റി​സം ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    റ​സ്റ്റാറ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ക​ഫേ​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടൂ​റി​സം ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ടൂ​റി​സം നി​ല​വാ​ര സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും നേ​ടേ​ണ്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​തൊ​ക്കെ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, ഹോ​ട്ട​ൽ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, ടൂ​റി​സ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ടൂ​റി​സം ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത മ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​മേ​ധ​യാ ടൂ​റി​സം ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അം​ഗീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ-​സ​ർ​വി​സ​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:restaurantscafesnew guidelinesMinistry of Tourism
    News Summary - Ministry of Tourism issues new guidelines for restaurants and cafes
    Similar News
    Next Story
    X