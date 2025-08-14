Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:46 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​ ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണ​വു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    awareness camp
    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ തെ​ക്ക​ൻ ശ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ശ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ലേ​ബ​ർ ആ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ചൂ​ടി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 81 സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 90 ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​ത് 304 തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ള്ള​തും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsprivate sectorMinistry of LaborAwareness CampaignMinistry of Labor in Oman
    News Summary - Ministry of Labor to conduct awareness campaign in private sector establishments
