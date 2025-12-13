Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 1:34 PM IST

    ഒറീദോവിലെ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​ര തു​ക അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു
    ഒറീദോവിലെ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ഒ​റീ​ദോ​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 125 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വി​ഷ​യ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി മു​ഖേ​ന തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​റീ​ദോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന 125 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 114 പേ​ർ ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​ര പാ​ക്കേ​ജ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് 24 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കും. ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​രം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​വ​ർ സ്വ​യം രാ​ജി​ക്ക് സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    എ​ന്നാ​ൽ, 11 പേ​ർ ഈ ​പാ​ക്കേ​ജ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ഷ​യം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ജോ​ലി സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

