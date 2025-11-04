Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:21 AM IST

    1152 ജോ​ലി ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​​​ന്ത്രാ​ല​യം

    1152 ജോ​ലി ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​​​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1152 ജോ​ലി ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്ലോ​മ മു​ത​ൽ ബാ​ച്ചിലേഴ്​സ് ഡി​ഗ്രി​വ​രെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്കും പോ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്ലോ​മ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി 798 ഒ​ഴി​വും ജ​ന​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്ലോ​മ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​തി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി 354 ഒ​ഴി​വു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ന​വം​ബ​ർ 10ന​കം ര​ജിസ്​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണമെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

