Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​വൈ​ഖി​ല്‍...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:05 AM IST

    സു​വൈ​ഖി​ല്‍ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ല്‍ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് പൈ​തൃ​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഒ​മാ​നി വാ​സ്തു​ശൈ​ലി നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ചു​ണ്ണാ​മ്പ്, മ​ണ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം
    സു​വൈ​ഖി​ല്‍ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ല്‍ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് പൈ​തൃ​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    camera_alt

    ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​തി​ന പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ലി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണം പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. മ​തി​ലി​ലെ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളും ചു​റ്റു​മ​തി​ലു​ക​ളും പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ക​ത്തെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ള്‍ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ഘ​ട​ന ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൈ​തൃ​ക​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഒ​മാ​നി വാ​സ്തു​ശൈ​ലി നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ചു​ണ്ണാ​മ്പ്, മ​ണ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം. ഏ​ക​ദേ​ശം 1845ല്‍ ​സ​യ്യി​ദ് സ​ഈ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ലി​ന്റെ ച​രി​ത്രം സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 10,287 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റോ​ളം വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള ഈ ​മ​തി​ലി​നു​ള്ളി​ല്‍ മൂ​ന്ന് കാ​വ​ൽ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ചെ​റി​യ കോ​ട്ട​യും സം​ഭ​ര​ണ​മു​റി​ക​ളും താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. 1,86,822 റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. സു​വൈ​ഖി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ വ്യാ​പാ​ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ മ​തി​ല്‍.

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഓ​മാ​നി നി​ര്‍മാ​ണ​ശൈ​ലി​യു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല മി​ക​വ് ഇ​ന്നും മ​തി​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​കൃ​തി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​ച​രി​ത്ര​മൂ​ല്യം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നും പ്ര​ദേ​ശി​ക സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ച​രി​ത്ര​നി​ർ​മി​തി​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ര്‍ ഖ​ലീ​സ ബി​ന്റ് ഖ​ലീ​ഫ അ​ല്‍ സ​ല്‍മി​യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wallgulfnewsAl HilalMinistry of Heritage Tourism
    News Summary - Ministry of Heritage renovates historic Al Hilal wall in Suwaiq
    Similar News
    Next Story
    X