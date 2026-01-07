Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ നിരക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത രീ​തി​യി​ലെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ നിരക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത രീ​തി​യി​ലെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ല സൂ​ചി​ക​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 0.94 ശ​ത​മാ​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ നിരക്ക് പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട രീ​തി​യി​ലെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ല സൂ​ചി​ക​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 0.94 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​വ വ​ർ​ധ​ന​യും മൂ​ലം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​ഗോ​ള പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ താ​ര​ത​മ്യേ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ തോ​തി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പ​ത്താം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര​പ​ദ്ധ​തി (2021-2025) കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ 2021 മു​ത​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ട​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​ത് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ക്ര​യ​ശേ​ഷി, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    മി​ത​മാ​യ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത് ധ​ന​ന​യ ഇ​ള​വു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും ക​രു​ത്താ​യി. പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ദ്ര​വ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും വ്യ​വ​സാ​യം, നി​ർ​മാ​ണം, ഖ​ന​നം, ഗ​താ​ഗ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​യ്പ​ച്ചെ​ല​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞു. 2025ൽ ​ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ധ​ന​ന​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള റീ ​പ​ർ​ചേ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് 2024 അ​വ​സാ​നം അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് 2025 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ 4.25 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ മൊ​ത്തം ബാ​ങ്ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ന്ന് 34.7 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്രെ​ഡി​റ്റ് 5.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 28.3 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്കം, ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ മൂ​ല​ധ​ന വ​ർ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ധ​ന​സ​ഹാ​യ -നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​സ്ക​ത്ത് സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ൽ ലി​സ്റ്റി​ങ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ള​വു​ക​ളും കു​ടും​ബ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ‘പ്രോ​മി​സി​ങ് ക​മ്പ​നീ​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    2025 ജ​നു​വ​രി-​ന​വം​ബ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​ദ്യ​ര​ഹി​ത പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല 0.33 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വ​സ്ത്ര-​ചെ​രി​പ്പ് (0.44%), വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം (0.45%), ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ (0.45%) എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. മ​റ്റു സാ​ധ​ന -സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ (6.8%), ഗ​താ​ഗ​തം (3.2%), റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും (1.8%), ആ​രോ​ഗ്യം (1.5%) എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

