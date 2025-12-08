Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും വി​ഭാ​ഗ​മേ​ധാ​വി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക​യോ​ഗ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കി​ടു​ക, ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ജ​യ​ക​ഥ​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പൊ​തു​വാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും സ്കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ക​വു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി, ശി​ശു​സം​ര​ക്ഷ​ണം, വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സ്കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ​രീ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

