Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസഹകരണ സാധ്യതകൾ ചർച്ച...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 10:56 AM IST

    സഹകരണ സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കൃഷി മന്ത്രാലയവും അന്താരാഷ്ട്ര ഈത്തപ്പഴ കൗൺസിലും

    text_fields
    bookmark_border
    സഹകരണ സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കൃഷി മന്ത്രാലയവും അന്താരാഷ്ട്ര ഈത്തപ്പഴ കൗൺസിലും
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സൗ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി ച​ർ​ച്ച

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കൃ​ഷി, വി​പ​ണ​നം എ​ന്നി​വ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി​യാ​യ ഡോ. ​സൗ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​റ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും മ​സ്ക​ത്തി​ലെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കും ത​ന്ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ജ്ഞാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും പ​ര​സ്പ​ര ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Ministry of Agriculture and International Date Council discuss possibilities of cooperation
    Similar News
    Next Story
    X