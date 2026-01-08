Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്വ​ദേ​ശി...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:50 AM IST

    സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധം -തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധം -തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പ്ര​ഫ. മ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബാ​വൈ​ൻ ശൂ​റ മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം മു​ൻ​കൂ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​നു​മ​തി​യും കൂ​ടാ​തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പ്ര​ഫ. മ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബാ​വൈ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ടെ​ലി​കോം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത കൂ​ട്ട പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ശൂ​റ മ​ജ്‍ലി​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ശൂ​റ മ​ജ്‍ലി​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തെ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​വും ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടെ​ലി​കോം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ല​വാ​ത്തി​യാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്.

    ഈ ​കേ​സി​നെ മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന ദി​വ​സം ത​ന്നെ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ക്സ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ല​വാ​ത്തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​റി​യി​ക്കാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് നി​യ​മ​വും നീ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന് എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ministryLabor Ministernative employees
    News Summary - Ministry approval required to dismiss native employees - Labor Minister
    Similar News
    Next Story
    X