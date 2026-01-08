Begin typing your search above and press return to search.
    മിനിമം വേതന വർധന: പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 15.5 ശ​ത​മാ​നം ഒ​മാ​നി​ക​ൾ
    മിനിമം വേതന വർധന: പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ മി​നി​മം വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പ്ര​ഫ. മ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബാ​വൈ​ൻ. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഖ്യ​യാ​യ 18,59,206 പേ​രി​ൽ 15.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്കെ​ന്ന് ഒ​മാ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നി​ര​ക്കെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മി​നി​മം വേ​ത​ന വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ തോ​ത് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ജാ​ദ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യും മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ത്താം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഒ​മാ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, റീ​പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഒ​മാ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 54.5 ശ​ത​മാ​നം ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തു​മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും, 29.7 ശ​ത​മാ​നം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ഷ്ടാ​നു​സൃ​ത പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ 9.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ബ​ന്ധം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ 73,319 പേ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, ഇ​തി​ൽ 38,428 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 18,320 സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്ലോ​മ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ 20,216 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

