Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനബിദിനം: ഒമാനിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 8:26 AM IST

    നബിദിനം: ഒമാനിൽ ആഗസ്റ്റ് 27-ന് പൊതുഅവധി

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി ലഭിക്കും
    നബിദിനം: ഒമാനിൽ ആഗസ്റ്റ് 27-ന് പൊതുഅവധി
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 27-ന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൊതുഅവധി വ്യാഴാഴ്ചയായതിനാൽ തുടർന്നുവരുന്ന വെള്ളിയും ശനിയും ചേർത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി ലഭിക്കും. ഭരണനിർവഹണ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ആസൂത്രണത്തിനുമായി ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ-മതപരമായ പൊതുഅവധികൾ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ നയം വഴി പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളും ഷെഡ്യൂളുകളും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നഎ ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ProphetMilad-un-NabiOman
    News Summary - നബിദിനം: ഒമാനിൽ ആഗസ്റ്റ് 27-ന് പൊതുഅവധി
    Similar News
    Next Story
    X