Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:49 AM IST

    മീലാദ് റാലിയും മദ്ഹൂറസൂൽ പ്രഭാഷണവും

    മീലാദ് റാലിയും മദ്ഹൂറസൂൽ പ്രഭാഷണവും
    സ​ഹം കെ.​എം.​സി.​സി​യും എ​സ്.​ഐ.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ദ്ഹൂ​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ം

    Listen to this Article

    സ​ഹം: സ​ഹം കെ.​എം.​സി.​സി​യും എ​സ്.​ഐ.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഷ​റ​ഫെ മീ​ലാ​ദ് 2k25’ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി പി.​എ​സ്.​എം.​എ മ​ദ്റ​സ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി​യും മ​ദ്ഹൂ​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​ഫ​ർ ഹാ​ജി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. മ​ദ്റ​സ സ്വ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം ഷാ​ഹി​ദ് ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ദ്ഹൂ റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഉ​സ്താ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ൽ​ഖാ​സി​മി പ്ര​വാ​ച​ക​ജീ​വി​ത ശൈ​ലി സ​ദ​സ്സി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദ​ഫും ഫ്ല​വ​ർ ഷോ​യും മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലൈ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​പോ​ലെ റാ​ലി​യും പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹം അ​ൽ​ബാ​ദി ഫാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റാ​ഷി​ദ് ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ക​ടോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

