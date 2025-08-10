Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    10 Aug 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:33 AM IST

    മീലാദ് മുബാറക് 1500: അനുസ്മരണവും സൗഹൃദസംഗമവും

    മീലാദ് മുബാറക് 1500: അനുസ്മരണവും സൗഹൃദസംഗമവും
    ഐ.​സി.​എ​സ് മ​സ്ക​ത്ത് ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ.​സി.​എ​സ് മ​സ്ക​ത്ത് ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ണ്ണി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, ശൈ​ഖു​ന കെ. ​അ​ല​വി മൗ​ല​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സൗ​ഹൃ​ദ സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​സൈ​ബ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ഹ്മ​ദ് ബാ​ഖ​വി അ​രൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​യ്യി​ദ് എ.​കെ.​കെ. ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ഹ​ബി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ​ലാ​ഹി​യ്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ഹ്മ​ദ് ബാ​ഖ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, അ​ശ്റ​ഫ് പൊ​യി​ക്ക​ര, പി.​കെ. ഹ​മീ​ദ്, എ​ൻ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഹാ​ഫി​സ് അ​ൻ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ടി.​പി. മ​ജീ​ദ്, അ​ശ്റ​ഫ് നി​ടു​ന്തോ​ൾ, അ​സീം മ​ന്നാ​നി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മൗ​ല​വി, ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര, യാ​ഖൂ​ബ് തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യൂ​നു​സ് വ​ഹ​ബി വ​ല​കെ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​യ്യൂ​ബ് പ​ള്ളി​യ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X