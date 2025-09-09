മീലാദ് കാമ്പയിൻ പ്രഭാഷണം; പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: അൽ ഖുവൈർ ഏരിയ എസ്.ഐ.സി, എസ്.കെ.എസ്.എസ്. എഫ്, കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവിയുടെ റബീഅ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. നിലാവുദിച്ച ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ മീലാദ് കാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്.
ചടങ്ങിൽ മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റഹീസ് അഹ്മദ്, എസ്.ഐ.സി നാഷണൽ കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ഹാജി, മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റലൂർ, മുഹമ്മദലി ഫൈസി, ഉമർ വാഫി നിലമ്പൂർ, അബ്ബാസ് ഫൈസി, ഷാജുദ്ദീൻ ബഷീർ ഹാജി, മുബാറക് വാഫി കോൽമണ്ണ, സലീം കോർണിശ്, ശഹീർ ബക്കളം, ഷബീർ പാറാട്, റിയാസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register