Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:30 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം; പോ​സ്റ്റ​ർ​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം; പോ​സ്റ്റ​ർ​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സിം​സാ​റു​ൽ ഹ​ഖ് ഹു​ദ​വി​യു​ടെ റ​ബീ​അ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്ത​ിന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ എ​സ്.​ഐ.​സി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്. എ​ഫ്, കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സിം​സാ​റു​ൽ ഹ​ഖ് ഹു​ദ​വി​യു​ടെ റ​ബീ​അ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നി​ലാ​വു​ദി​ച്ച ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, എ​സ്.​ഐ.​സി നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി, മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ലൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി, ഉ​മ​ർ വാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ബ്ബാ​സ് ഫൈ​സി, ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി, മു​ബാ​റ​ക് വാ​ഫി കോ​ൽ​മ​ണ്ണ, സ​ലീം കോ​ർ​ണി​ശ്, ശ​ഹീ​ർ ബ​ക്ക​ളം, ഷ​ബീ​ർ പാ​റാ​ട്, റി​യാ​സ് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

