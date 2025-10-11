Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:29 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പ​ന​വും ദാ​റു​സ്സ​ലാം ഫെ​സ്റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പ​ന​വും ദാ​റു​സ്സ​ലാം ഫെ​സ്റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബു​റൈ​മി സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘സ്‌​നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം 1500’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ 42 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു. ബു​റൈ​മി സു​ന്നി സെ​ന്റ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ക​ന്‍ അ​ത്തി​പ്പ​റ്റ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ന്‍ കു​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് ഇ​ബ്‌​റാ​ഹിം ലു​ലു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും പൂ​ര്‍വ്വ​വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ദ​ഫ് മു​ട്ടും, ഫ്ല​വ​ര്‍ ഷോ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ളും, കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, മി​ലാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ക​രിം ഹാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

