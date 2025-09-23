Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:16 AM IST

    നബിദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരത്വ ഓർമകളുമായി 'മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂം'

    നബിദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരത്വ ഓർമകളുമായി ‘മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂം’
    ഐ.​സി.​എ​ഫും റൂ​വി അ​ല്‍ കൗ​സ​ര്‍ മ​ദ്‌​റ​സ​യും ചേ​ര്‍ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ‘മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് ബ്ലൂം’ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ത്രി വൈ​കു​വോ​ളം ജോ​ലി​യി​ല്‍ തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടോ​ര്‍മ​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ‘മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് ബ്ലൂം’ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഐ.​സി.​എ​ഫും റൂ​വി അ​ല്‍ കൗ​സ​ര്‍ മ​ദ്‌​റ​സ​യും ചേ​ര്‍ന്നൊ​രു​ക്കി​യ പ​രി​പാ​ടി പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ റ​സ്‌​റ്റാ​റ​ന്റ്, കോ​ഫി ഷോ​പ്പ്, ഫു​ഡ്സ്റ്റ​ഫ്, ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​പൂ​ര്‍വ സം​ഗ​മ​മാ​യി.

    റൂ​വി അ​ല്‍ ഫ​വാ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മ​ദ്‌​റ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ പ​ഠി​ച്ച പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ സ​ദ​സ്യ​ര്‍ക്കു​മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ര്‍മ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​ക്ക് കൂ​ടി​യാ​യി. വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മീ​ലാ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​sറ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​ര്‍ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ജാ​ഫ​ര്‍ ഓ​ട​ത്തോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ദ​ര്‍ മു​അ​ല്ലിം റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി വ​യ​നാ​ട് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ര്‍റ​ഹ്മാ​ന്‍ ല​ത്വീ​ഫി ബ​ത്തേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് നി​സാം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ള്‍, സ​യ്യി​ദ് ഉ​വൈ​സ് അ​സ്സ​ഖാ​ഫ് മ​ട​ക്ക​ര, റ​ഫീ​ഖ് ധ​ര്‍മ​ടം, നി​ഷാ​ദ് ഗു​ബ്ര, നി​സാ​ര്‍ ഗു​ബ്ര, റ​ശാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു.

    ത​ന്‍സീ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ക്കീ​ര്‍ അ​മാ​നി, അ​ജ്മ​ല്‍ അ​ല്‍ ഫ​വാ​ന്‍, ജാ​സിം ത​ല​ശേ​രി, കാ​സിം ക​ണ്ണൂ​ര്‍, ഗ​ഫൂ​ര്‍ പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ കാ​സ​ര്‍കോ​ട്, മു​സ്ത​ഫ മു​തു​കു​ട, ശു​ഹൈ​ബ് പ​ട്ടാ​മ്പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, റ​ശീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ലി പാ​ല​ക്ക​ല്‍, ശാ​ഹി​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, അ​നീ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ജ​ലീ​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ശ്‌​റ​ഫ് പേ​രാ​മ്പ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ത്വ​ല്‍ഹ​ത്ത് പ​രി​യാ​രം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:celebrationOman NewsProphet daygulf news malayalam
