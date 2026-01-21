Begin typing your search above and press return to search.
    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കും

    20ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ധ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​മ​ട​ക്കം 450ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​നു​വ​രി 26 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് (എം.​ഇ.​എ​സ്.​സി) ഒ​മാ​ന്റെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും. ഒ​മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും നോ​വാ​സ്പേ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ത്രി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന ല​ക്ഷ്യം.

    2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. 20ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ദ​രും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​മ​ട​ക്കം 450ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ടി​ങ് രീ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സേ​വ​നം, വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം മാ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    2023ൽ ​ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ന​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ, ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഒ​മാ​ൻ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഭൗ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭൂ​ത​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, അ​റി​വി​ന്റെ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് സ്പേ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി മേ​ഖ​ലാ​ത​ല ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

