Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:55 AM IST

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് വി​രാ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    midday break
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്ത്​ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ​ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ് വ​​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു പു​റ​ത്ത്​ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന തൊ​ളി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പു​റ​ത്തു​ജോ​ലി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.30 മു​ത​ൽ 3.30 വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ്ര​മം. നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 118ലെ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന്​ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നി വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​വേ​ള തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ള​വ് തു​ട​രു​ക​യും ഉ​ച്ച വി​ശ്ര​മം തു​ട​ര്‍ന്നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsmidday breakended
    News Summary - midday break has ended
    Similar News
    Next Story
    X