വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് നാഷനൽ മൾട്ടി-ഹസാർഡ് ഏർലി വാർണിങ് സെന്റർ അറിയിച്ചു. ചില ഗവർണറേറ്റുകളിലാണ് ചെറിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ്, തെക്കൻ ബാത്തിന, വടക്കൻ ബത്തിന, ദാഖിലിയ, മസ്കത്ത്, വടക്കൻ ഷർഖിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വാദികളിൽ ഒഴുക്ക് രൂപപ്പെടാനും ഇതുമൂലം ഗതാഗതത്തിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
