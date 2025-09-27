Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:48 AM IST

    ഇ​ബ്ര​യി​ൽ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    ibra
    ഇ​ബ്ര​യി​ൽ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    ഇ​ബ്ര: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​ബ്ര​യി​ൽ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ബ്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ഡി​സ്ക​വ​റി സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ്യൂ​സി​യം സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​മാ​യ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് പൈ​തൃ​ക​വും ടൂ​റി​സം ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    അ​പൂ​ർ​വ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​വു​മാ​യ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ശേ​ഖ​രം​ത​െ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും സ​വി​ശേ​ഷ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, ഇ​രു​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സി​ലി​ക്കേ​റ്റ് ധാ​തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ യു​റൈ​ലൈ​റ്റ് ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​യും 2010ൽ ​അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ​തി​ച്ച യൂ​ക്രൈ​റ്റ് ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല വീ​ഴ്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജി​ദ്ദ​ത്ത് അ​ൽ ഹ​രാ​സി​സ് 91 ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​യെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള വ​ലി​യ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളെ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല സാ​മ്പി​ളു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ന​ൽ​കും. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​ക​ളു​ടെ ലോ​കം പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും അ​വ​യു​ടെ ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsibrameteorite exhibition
