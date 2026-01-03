Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Jan 2026 11:43 AM IST
    3 Jan 2026 11:43 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്ന് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യു​മാ​യി ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ്, പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 120 ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ളെ വ​രെ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡി​സം​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 12 വ​രെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​രെ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​ക്ക് ശേ​ഷം, പ്ര​കാ​ശം കു​റ​വു​ള്ള ഇ​രു​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​ന്നാ​യി ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വു​ക.

    ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം 2003 ഇ.​എ​ച്ച്.​വ​ൺ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഒ​രു ഗോ​ള വ​സ്തു​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2003ൽ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ഗോ​ള​വ​സ്തു, സൂ​ര്യ​നെ ചു​റ്റി ദീ​ർ​ഘ​വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച​ര വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​രു പൂ​ർ​ണ ഭ്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ദീ​ർ​ഘ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ താ​പ​നി​ല വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല സ​ജീ​വ ധൂ​മ​കേ​തു​ക്ക​ളി​ലെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ന്ദ്ര​വും ഘ​ന​വു​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​ച്ച​വും ചു​രു​ങ്ങി​യ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ഗ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ​വു​മാ​ണ് ക്വാ​ഡ്ര​ന്റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ​ല​പ്പോ​ഴും നീ​ലഛാ​യ​യു​ള്ള വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ൾ ഏ​താ​നും സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​ക​മ​ഞ്ഞു​പോ​ലു​ള്ള പാ​ത​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്ത് അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Meteor shower in the sky of Oman today
