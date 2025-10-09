Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 9 Oct 2025 1:25 PM IST
    date_range 9 Oct 2025 1:29 PM IST

    'ഏ​ക് പേ​ഡ് മാ ​കേ നാം'​കാ​മ്പ​യി​ൻ; വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഏ​ക് പേ​ഡ് മാ ​കേ നാം​കാ​മ്പ​യി​ൻ; വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ദോ​ഹ: പ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മാ​താ​വി​നും പ്ര​കൃ​തി​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 'ഏ​ക് പേ​ഡ് മാ ​കേ നാം' ​പ​രി​പാ​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ടാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ്കൂ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ വ​ള​പ്പി​ൽ തൈ ​ന​ട്ട് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    'ഒ​രു അ​മ്മ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യും വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, മ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടു​ള്ള കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കാ​മ്പ​സി​നു​ള്ളി​ലെ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട്ട് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    സ​മ​ഗ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി, കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധ​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സീ​ഡ് ബാ​ൾ ത്രോ ​ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ന​സ്‌​റീ​ൻ സ​ലിം ന​ദാ​ഫ് ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ. ബോ​യ്സ്, ഗേ​ൾ​സ്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​സി.​എ​ഫ് (കാ​മ്പ​സ് കെ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ്) ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ജെ​ൻ​സി ജോ​ർ​ജ്, രാ​ധി​ക രാ​ജ​ൻ, പ്ര​ദ​ന്യാ പാ​ണ്ഡെ, ബി​റ്റി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

